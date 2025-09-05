Chocan motociclistas en céntrico crucero
Matehuala.- Dos motociclistas chocan en el cruce de las calles Guadalupe y San Martín, dejando como resultado un conductor con lesiones, el cual fue asistido por los paramédicos de Protección Civil Municipal, una de las motocicletas involucradas en el accidente fue subida a una camioneta tipo panel y se retiraron del lugar antes de la llegada de los agentes de Tránsito y Vialidad.
Los hechos se originaron en el citado crucero de la colonia Guadalupe, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocó que los motociclistas se impactaran, uno de ellos quedó tirado en el piso, testigos mencionaron que el otro motociclista pidió apoyo y llegó una camioneta tipo panel donde subieron su motocicleta y huyeron del lugar, dejando al lesionado a su suerte, se pidió apoyo a los números de emergencia para que se atendiera al lesionado.
Al lugar llegaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes atendieron a una persona de sexo masculino que presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.
A lugar también llegaron oficiales de Tránsito y Vialidad quienes iniciaron la búsqueda del otro motociclista que huyó, lamentablemente no lograron dar con su paradero.
