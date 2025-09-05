Visita titular de Cultura el museo Tamuantzán

CIUDAD VALLES.- Viene secretario de Cultura a reunirse al museo Tamuantzán, que se ha pasado meses sin agua, sin luz y sin dar servicio a los turistas y ciudadanos y encima lo presume el delegado Juan Flores Almazán.

El delegado hizo el álbum de fotos en su Facebook de la visita de su superior jerárquico, Mario García Valdez en el que se les ve sonrientes a ambos y en cuyo texto se lee que tuvieron una “reunión de trabajo”, en el museo Tamuantzán que no ha tenido actividad alguna, porque no ha tenido luz desde hace meses y hace relativamente poco se quedó sin agua, quedando en las sombras durante todas las vacaciones.

El director Flores Almazán refirió que hubo adecuaciones para poder tener agua en esta jornada de jueves y que pronto habrá otra vez servicio eléctrico.