Ultiman detalles de Feria del Empleo

Se ofertarán fuentes laborales con prestaciones de ley

Por Carmen Hernández

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Preparan Feria del Empleo que se llevará a cabo este 26 de septiembre en la plaza  principal, en la cual se ofrecerán 225 vacantes para personas interesadas en obtener un trabajo seguro y con prestaciones de ley. 

La delegada del Servicio Nacional del Empleo Ana Lilia Zúñiga Sánchez dio a conocer que ultiman detalles para el evento que se desarrollará en próximos días.  

El evento está programado en la plaza principal participarán 18 empresas estarán ofertando puestos laborales desde nivel administrativo y técnicos.  

La funcionaria dijo que se espera que 85 personas puedan obtener un trabajo seguro con todas las prestaciones de ley. 

Hizo un llamado a la población que se encuentre desempleada, para que se acerque este próximo 26 de septiembre, donde personal del Servicio Nacional del Empleo los estará asesorando, incluso en el llenado de las solicitudes de empleo.

