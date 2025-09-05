Invita el ICAT a curso de Word

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Invitan al curso de Word Intermedio, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 26 de septiembre, se realizará en la Biblioteca Digital de la Colonia Platanares.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud estarán llevando un curso para fortalecer las habilidades digitales.

El curso de word se realizará desde este día y hasta el 26 de septiembre, en un horario de 5 a 7:30 de la noche, los jueves y viernes.

Se llevará a cabo en la Biblioteca Digital ubicada en la Colonia Platanares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El objetivo es brindar a los participantes los conocimientos necesarios para un mejor desempeño en presentación profesional, tanto de tareas y en su trabajo personal.

Es por ello que se les invita a los jóvenes para que se acerquen y puedan fortalecer sus habilidades digitales.