logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Por Jesús Vázquez

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Matehuala.- Ayer por la mañana se llevó a cabo un acto cívico en el Parque Vicente Guerrero para conmemorar el 204 aniversario de la Consumación de la Independencia de México, en el cual estuvieron autoridades municipales, educativas, así como alumnos de diferentes instituciones educativas de la ciudad.

El acto cívico estuvo a cargo de la escuela primaria Niños Héroes turno matutino, para iniciar se llevaron a cabo los honores a la bandera y se cantó el Himno Nacional mexicano, posteriormente se colocó una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo, en memoria de todos los héroes que nos dieron patria, y que gracias a ellos el 27 de setiembre de 1821 México se convirtió en un país libre de los españoles. 

Fernanda Yamileth Moreno Chávez alumna de la Escuela Primaria Niños Héroes ofreció una reseña histórica de la consumación de la independencia, recordando que el 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante entro victorioso a la Ciudad de México marcando el fin de la guerra de independencia de México, una batalla que duró 11 años, y el 28 de septiembre de 1821 se firmó el acta de independencia del Imperio Mexicano estableciendo formalmente la separación de España y convirtiéndose México en una nación independiente. 

Comentó que la consumación de la independencia trajo muchos cambios económicos y sociales en el país, posteriormente el alumno José Ángel Hernández Rincón declamó una poesía sobre la consumación de la independencia de México. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Abren convocatoria para agentes policiacos
Abren convocatoria para agentes policiacos

Abren convocatoria para agentes policiacos

SLP

Carmen Hernández

Se reforzará la corporación, para mejorar la seguridad

Cita Ecología al mutilador de árboles
Cita Ecología al mutilador de árboles

Cita Ecología al mutilador de árboles

SLP

Redacción

Se preparan para cosecha de cultivos
Se preparan para cosecha de cultivos

Se preparan para cosecha de cultivos

SLP

Carmen Hernández

Se sembró jitomate rojo, chile poblano, serrano y elotes

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México
Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

SLP

Jesús Vázquez