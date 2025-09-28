Conmemoran 204 aniversario de la Independencia de México

Matehuala.- Ayer por la mañana se llevó a cabo un acto cívico en el Parque Vicente Guerrero para conmemorar el 204 aniversario de la Consumación de la Independencia de México, en el cual estuvieron autoridades municipales, educativas, así como alumnos de diferentes instituciones educativas de la ciudad.

El acto cívico estuvo a cargo de la escuela primaria Niños Héroes turno matutino, para iniciar se llevaron a cabo los honores a la bandera y se cantó el Himno Nacional mexicano, posteriormente se colocó una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo, en memoria de todos los héroes que nos dieron patria, y que gracias a ellos el 27 de setiembre de 1821 México se convirtió en un país libre de los españoles.

Fernanda Yamileth Moreno Chávez alumna de la Escuela Primaria Niños Héroes ofreció una reseña histórica de la consumación de la independencia, recordando que el 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante entro victorioso a la Ciudad de México marcando el fin de la guerra de independencia de México, una batalla que duró 11 años, y el 28 de septiembre de 1821 se firmó el acta de independencia del Imperio Mexicano estableciendo formalmente la separación de España y convirtiéndose México en una nación independiente.

Comentó que la consumación de la independencia trajo muchos cambios económicos y sociales en el país, posteriormente el alumno José Ángel Hernández Rincón declamó una poesía sobre la consumación de la independencia de México.

