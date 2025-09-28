logo pulso
Se preparan para cosecha de cultivos

Se sembró jitomate rojo, chile poblano, serrano y elotes

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Se preparan para cosecha de cultivos

RIOVERDE.- A partir de octubre y hasta diciembre inicia la recolección de cosecha de diversos cultivos que se sembraron durante esta temporada, donde productores invierten hasta más de  250 mil pesos por hectárea. 

El productor Marco Antonio Compeán Hernández, dio a conocer que se sembró en junio y julio cultivos de jitomate rojo, poblano, serrano, tomatillo y elotes.

Previendo las buenas condiciones climáticas sembraron 600 hectáreas de tomatillo, 500 saladet y se plantaron mil de elotes. 

El próximo mes iniciará la cosecha y concluirá en diciembre, la mano de obra para el corte proviene de Sinaloa, Michoacán, Nayarit, no se dan abasto con la mano de obra  calificada, enfatizó.

Por hectárea se invirtieron 100 mil pesos en tomatillo, jitomate saladet 270 mil y en chiles 250 mil pesos. 

El mercado de venta es para Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y el Bajío.  

Aunque han enfrentado algunas adversidades, pues los cultivos han sido afectados por hongos y se tiene que reforzar la fumigación, lo cual podría generar que disminuya la producción de un 30 a un 40%.

