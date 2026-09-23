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Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal

Piden a las autoridades rehabilitarlas para evitar accidentes

Por Jesús Vázquez

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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Coladeras abiertas en Av. de Las Torres, una trampa mortal
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      Las banquetas de la avenida de Las Torres están llenas de alcantarillas abiertas, por lo que es necesario rehabilitarlas para evitar que alguien sufra un accidente de gravedad. Se han reportado accidentes de varias personas que se han tropezado con éstas y han sufrido lesiones.

      La Avenida Las Torres es una de las más concurridas por carros y motos que manejan a gran velocidad y han ocurrido muchos accidentes automovilísticos, y lamentablemente en algunos las personas han perdido la vida. Sin embargo, otro problema de gravedad es que, a pesar de que las banquetas tienen poco tiempo, las alcantarillas que hay en las banquetas hay muchas que están rotas a lo largo de esta calle, en ambos lados.

      Los vecinos han reportado que duraron poco las alcantarillas y se empezaron a romper. El problema es que ya varias personas que pasan caminando por este lugar se han caído al no ver las alcantarillas que están rotas y el problema es que ésta es una zona en la que pasan muchas personas caminando, ya que cerca hay instituciones de preescolar, primaria y bachillerato.

      Comentaron que hay personas que ya se han caído por culpa de estas alcantarillas, sobre todo jóvenes que pasan muy rápido, y afortunadamente no han tenido lesiones de gravedad. Sin embargo, puede pasar un adulto mayor que no vea las alcantarillas rotas y romperse un hueso y quedar más delicado, por lo que es importante que las autoridades reparen rápido este problema.

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