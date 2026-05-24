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Colapsan postes de luz y teléfono

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Colapsan postes de luz y teléfono
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      Matehuala.- En la calle Tlaxcala y Sonora se cayeron dos postes, uno de concreto y otro de madera. Uno cayó encima de un automóvil que se encontraba en el lugar; afortunadamente no había personas dentro del vehículo y tampoco se reportaron lesionados.

      Los hechos se registraron en la intersección de las calles Tlaxcala y Sonora, en la colonia República, donde un poste de la CFE de concreto y un poste de madera de Telmex colapsaron. 

      Uno de estos cayó sobre un vehículo que estaba estacionado en la zona. 

      Asimismo, quedaron muchos cables tirados en la calle, tanto de energía eléctrica como del servicio telefónico.

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      Ante esta situación acudieron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes acordonaron y cerraron la zona para evitar que ocurriera algún accidente. 

      Además, se comunicaron con trabajadores de la CFE y empleados de Telmex para que acudieran a rehabilitar los daños, para evitaran algún percance, ya que el área estaba llena de cables, algunos de ellos de alta tensión. Por ello, no se permitió el paso de personas, ni siquiera caminando, para prevenir una tragedia.

      Ante los fuertes vientos que se han estado registrando en la ciudad, las autoridades alertan a la población para que tenga cuidado y evite colocarse o estacionarse debajo de árboles y postes. También exhortaron a reportar aquellos árboles o postes que estén en riesgo de caer, con el fin de prevenir accidentes.

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