logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Fotogalería

Alerta PC por fuertes lluvias y granizo a partir de esta tarde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Con callejoneada, celebran aniversario del Tecnológico

Por Jesús Vázquez

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Con callejoneada, celebran aniversario del Tecnológico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Para celebrar el 35 aniversario del Tecnológico de Matehuala se llevó a cabo una callejoneada por diferentes calles de la ciudad, en la que participaron alumnos, quienes además llevaron carros alegóricos y bandas musicales que amenizaron el recorrido.

      Los jóvenes se reunieron en el Parque Álvaro Obregón, donde acomodaron bandas, carros alegóricos y botargas. Participaron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Contabilidad. Cada una de las carreras llevaba tamborazo o banda que interpretaba diferentes melodías.

      La callejoneada inició en la calle 5 de Mayo, frente al Parque Álvaro Obregón, recorriendo las calles Insurgentes, Morelos e Hidalgo, para después bajar por Bocanegra y terminar en el Parque Vicente Guerrero, donde uno de los tamborazos continuó interpretando varias melodías que pusieron a bailar a los estudiantes.

      Dentro de las actividades también realizaron un concurso para ver qué estudiante comía más, en el cual participaron hombres y mujeres. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A los concursantes les dieron tres hot dogs, diez alitas y tres hamburguesas, siendo pocos los que lograron llegar a la final. 

      De esta manera celebraron una fecha muy importante de la institución, que fue una de las primeras escuelas de nivel superior en Matehuala.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles
      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      Perforan dos pozos por falta de agua en Valles

      SLP

      Redacción

      La CEA afirma que Montecillos y Miravalles ayudarán a cubrir la demanda durante la temporada de calor.

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente
      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      Fotos | Cocodrilo ataca a un hombre en presa de San Vicente

      SLP

      Huasteca Hoy

      Bomberos voluntarios y personal de Salud realizaron el rescate y traslado con heridas graves

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes
      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      Solucionarán desabasto de agua a los Cármenes

      SLP

      Redacción

      Sigue la protesta de colonos por obra de condominios que se construyen

      Un hombre intenta suicidarse con veneno
      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      Un hombre intenta suicidarse con veneno

      SLP

      Carmen Hernández