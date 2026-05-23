Con callejoneada, celebran aniversario del Tecnológico
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Matehuala.- Para celebrar el 35 aniversario del Tecnológico de Matehuala se llevó a cabo una callejoneada por diferentes calles de la ciudad, en la que participaron alumnos, quienes además llevaron carros alegóricos y bandas musicales que amenizaron el recorrido.
Los jóvenes se reunieron en el Parque Álvaro Obregón, donde acomodaron bandas, carros alegóricos y botargas. Participaron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial y Contabilidad. Cada una de las carreras llevaba tamborazo o banda que interpretaba diferentes melodías.
La callejoneada inició en la calle 5 de Mayo, frente al Parque Álvaro Obregón, recorriendo las calles Insurgentes, Morelos e Hidalgo, para después bajar por Bocanegra y terminar en el Parque Vicente Guerrero, donde uno de los tamborazos continuó interpretando varias melodías que pusieron a bailar a los estudiantes.
Dentro de las actividades también realizaron un concurso para ver qué estudiante comía más, en el cual participaron hombres y mujeres.
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A los concursantes les dieron tres hot dogs, diez alitas y tres hamburguesas, siendo pocos los que lograron llegar a la final.
De esta manera celebraron una fecha muy importante de la institución, que fue una de las primeras escuelas de nivel superior en Matehuala.
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