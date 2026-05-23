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Tormenta aumenta caudal del río Valles

Por Redacción

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Tormenta aumenta caudal del río Valles
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      CIUDAD VALLES.- El río Valles aumentó cinco centímetros de nivel con las lluvias de este jueves, de acuerdo con medidas de la Comisión Nacional del Agua.

      Las lluvias que en Valles apenas duraron un par de horas, fueron torrenciales en el norte de la Huasteca y sur de Tamaulipas, además de haber tenido más duración.

      Por eso, el director de Conagua, Darío Fernando González Castillo dio a conocer que, mientras el jueves la escala del Río Valles era de 45 centímetros, para este viernes, la escala había aumentado a 50 centímetros, con posibilidades de escalar dos centímetros más durante esta misma jornada.

      Aunque hubo precipitaciones ligeras durante este mayo, hasta este jueves 21 de mayo las lluvias fueron más intensas. 

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