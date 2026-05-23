Mujer se manifiesta en Centro Integral de Justicia
Denuncia violencia y un proceso que no avanza; su agresor, un agente de la PDI
RIOVERDE.- Madre de familia víctima de violencia protesta en el Centro Integral de Justicia Penal, exige justicia, ya que desde hace 2 años formalizó denuncia en contra de su agresor, un Policía de Método de Investigación (PDI) y no hay avances en la carpeta de investigación.
La víctima desde temprana hora acudió al Centro Integral de Justicia Penal acompañada de varias personas, donde colocaron pancartas donde se leía "Exigimos petición y justicia para Ruth", "Justicia para la madre y protección para su hijo", entre otros.
La afectada explicó que ayer se cumplieron dos años que denunció a su agresor, quien ha manifestado que tiene contactos y no "iba a pasarle nada".
Señaló que quiere justicia para su hijo y familia.
"Quiero vivir sin miedo ", él es violento y teme que le quite a su hijo, enfatizó.
Hizo hincapié que quiere vivir sin miedo, exige justicia y que avance el proceso de la carpeta de investigación.
