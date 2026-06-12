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Colonos denuncian foco contaminante

Negocio de venta de pescado deja desechos tirados, provocando fétidos olores

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Colonos denuncian foco contaminante
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      CIUDAD VALLES.- Varias quejas por la contaminación de una pescadería en la colonia Solidaridad llegan a la dirección de Ecología. 

      Un negocio de comida deja los desechos en un par de contenedores y escurre los residuos de pescados, causando descomposición y por ende olores nauseabundos en la entrada a esa colonia, de acuerdo con los vecinos del lugar, por el foco insalubre que se está generando en esa zona de la ciudad. 

      Aunque hubo reportes a Salubridad, no ha habido respuesta, por eso dijeron que harían un trámite ante Ecología, porque saben que el lugar es un negocio, sin embargo, los desechos hacen que sea incómoda la estadía en casa por el olor penetrante de la comida de mar residual.

      Los denunciante temen por su salud, por lo que exigen rápida intervención de las autoridades.

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