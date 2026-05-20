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Estado

Combaten incendio forestal en San José

Bomberos llaman a prevenir siniestros y evitar quemas

Por Jesús Vázquez

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Combaten incendio forestal en San José

MATEHUALA.-  Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron a controlar un fuerte incendio de milpas en la comunidad de San José de las Trojes, logrando controlar el fuego; se reportó que no hubo lesionados.

     Los hechos se presentaron la noche del lunes, cuando recibieron una llamada de auxilio en la que reportaban un fuerte incendio en unas milpas de la comunidad de San José de las Trojes, por lo que rápidamente acudieron al lugar para verificar la veracidad de la información, al llegar al lugar, comenzaron a trabajar para controlar el incendio.

   Debido a la extensión del siniestro, fue necesario solicitar el apoyo de la unidad cisterna M-15 para reforzar el combate y evitar la propagación. Tras varias horas de trabajo, se logró la liquidación del incendio, registrándose una afectación aproximada de dos hectáreas y media de combustible consumido. Se hace un llamado a la ciudadanía a prevenir incendios y evitar quemas.

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