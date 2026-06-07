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Comerciante amenaza a grupo de deportistas

Entrenador presentó denuncia ante FGE

Por Redacción

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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Comerciante amenaza a grupo de deportistas
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      CIUDAD VALLES.- Un entrenador de voleibol que da clases a adolescentes hizo una denuncia contra un vendedor que amenazó a varias de ellas con un pica hielo hace unos días.

      El pasado 28 de mayo, en la tarde, un comerciante llamado Víctor N. habría amenazado a un grupo de adolescentes del sexo femenino que entrenaban en las canchas del Centro Cultural, porque argumentaba que éstas tiraban los balones a propósito contra su puesto de comida chatarra, el único que la autoridad de Comercio tolera en el interior de ese espacio.

      Esta acción motivó a que el instructor de las jóvenes de nombre  Jairo Hernán Díaz formulara una denuncia contra el comerciante.

      El hecho ha causado controversia, porque no hay razón legal para que Víctor N. expenda en ese lugar, de la administración municipal y porque la amenaza con un arma blanca puso en riesgo a las adolescentes.

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      La autoridad municipal no ha dado una explicación sobre la permanencia del vendedor en ese lugar, mientras  la denuncia sigue su curso.

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