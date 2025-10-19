logo pulso
DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Comunidades de San Vicente siguen anegadas

En Movimiento Huasteco muchos encharcamientos

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Comunidades de San Vicente siguen anegadas

CIUDAD VALLES.- Comunidades de San Vicente siguen con agua en el suelo, luego de una semana de haber escampado.

Aunque el apoyo de los tres niveles de Gobierno y asociaciones se concentró en tres municipios luego de que dejó de llover, por los estragos y lodos dejados por el Moctezuma o el Tampaón, la humedad fue tanta en Movimiento Huasteco y en las comunidades aledañas que sigue habiendo encharcamientos, a pesar de una semana de sol y calor.

La reunión de funcionarios estatales para informar los trabajos en proceso, durante estos días de restauración refirió que todavía hay problemas de humedad y de insalubridad por muerte de animales en algunas zonas y anegamientos en la zona que fue cubierta por el Moctezuma hace ocho días, luego de que el nivel de este afluente subió a los 19 metros, cuatro metros encima de su escala crítica.

Taxista choca contra poste; pasajera herida
Taxista choca contra poste; pasajera herida

Taxista choca contra poste; pasajera herida

SLP

Redacción

Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas
Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas

Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas

SLP

Carmen Hernández

Hay premios especiales para los tres primeros lugares

Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse
Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse

Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse

SLP

Carmen Hernández

Por la temporada, pueden resultar peligrosos

Incendio arrasa con una bodega
Incendio arrasa con una bodega

Incendio arrasa con una bodega

SLP

Redacción