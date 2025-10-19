Comunidades de San Vicente siguen anegadas

CIUDAD VALLES.- Comunidades de San Vicente siguen con agua en el suelo, luego de una semana de haber escampado.

Aunque el apoyo de los tres niveles de Gobierno y asociaciones se concentró en tres municipios luego de que dejó de llover, por los estragos y lodos dejados por el Moctezuma o el Tampaón, la humedad fue tanta en Movimiento Huasteco y en las comunidades aledañas que sigue habiendo encharcamientos, a pesar de una semana de sol y calor.

La reunión de funcionarios estatales para informar los trabajos en proceso, durante estos días de restauración refirió que todavía hay problemas de humedad y de insalubridad por muerte de animales en algunas zonas y anegamientos en la zona que fue cubierta por el Moctezuma hace ocho días, luego de que el nivel de este afluente subió a los 19 metros, cuatro metros encima de su escala crítica.