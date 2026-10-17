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Concientizan a motociclistas en uso de casco

Por Carmen Hernández

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad Fernández.- El municipio reparte cascos certificados a motociclistas, lo que se busca es concientizar a la población que maneja una motocicleta en el uso del casco, para proteger su vida en un accidentes, ya que no traerlo es motivo de infracción.  

      Cabe señalar que hay motociclistas que no portan el casco correcto, aunado de que se ha incrementado la ola de accidentes, algunos de fatales consecuencias, por ello la campaña que llevan a cabo autoridades municipales. 

      Autoridades municipales pusieron en marcha en la Colonia Agrícola 20 de Noviembre una jornada de concientización, simulación de accidente, las consecuencias que llega a generar un accidente, algunas fatales.  

      Fueron entregados cascos certificados a cada uno de los motociclistas que tenían los documentos en regla, concientizándolos en el uso adecuado, para salvar su vida.

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