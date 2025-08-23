Concluye curso Mis Vacaciones en la Biblioteca

Matehuala.- Con gran éxito se llevó a cabo la clausura del curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca, el cual fue con la finalidad de que en esta temporada vacacional los niños se prepararan para hacer actividades recreativas y obtuvieran grandes aprendizajes.

Durante el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca, los menores hicieron varias actividades didácticas como círculos de lectura, dibujos, pintura y varias manualidades además de recorridos con las corporaciones de emergencia, también recibieron pláticas muy importantes para concientizarlos de varios problemas sociales que hay en la actualidad, este año el curso tuvo una buena respuesta por parte de los menores.

Para la clausura del curso los menores se reunieron en el quiosco de la Plaza de Armas donde expusieron parte del trabajo que realizaron, además de que los niños convivieron realizando diferentes juegos y cantando varias canciones de reflexión, presentaron bailables y a cada uno de los niños y niñas se les entregó un reconocimiento por haber participado.

De esta manera concluye el curso de Mis vacaciones en la Biblioteca 2025 esperando reanudarlo el próximo año, los niños que participaron en este curso se preparan para entrar a clases el mes de septiembre.

