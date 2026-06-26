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Condicionan pago de apoyo de Sedesore

Adultos mayores deben conseguir credencial INE de 10 personas

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Condicionan pago de apoyo de Sedesore
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      CIUDAD VALLES.- Para poder cobrar el beneficio de adulto mayor de Sedesore tienen que llevar 10 copias de credenciales del Instituto Nacional Electoral del mismo número de ciudadanos.

      Varias beneficiarias lo comentaron en grupos de WhatsApp o directamente a familiares, así como a este reportero: la condición para recibir el recurso (que les deben desde el inicio del año) es entregar copias de 10 credenciales de INE de igual número de ciudadanos, aunque no les han extendido una explicación.

      En esta semana, en el casino Ganadero de la Feria, hay una campaña de nuevas altas con nuevos papeles para los que reciben el beneficio de madres solteras y adultos mayores (antes de los 65 años de edad), sin embargo, no les avisaron a todos y, cuando acuden a dar la papelería, les piden las copias de las INES, en el interior del recinto, a dónde no hay acceso para nadie más que el beneficiario y en donde se les recoge el celular, a la entrada.

      Algunas de las personas no han podido conseguir los 10 INES que se les piden.

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