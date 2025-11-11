Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

RIOVERDE.- En este año han sido retirados los limpiaparabrisas que comúnmente son vistos en los paraderos de semáforos ofreciendo a choferes la limpieza de sus vidrios, a los que se les apoya con productos alimentarios.

Hugo Balderas Dávila, jurídico del Desarrollo Integral de la Familia, informó que se está monitoreando constantemente los paraderos de semáforos, para evitar que niños arriesguen su vida, realizando trabajo como limpiaparabrisas.

Han sido retirados 3 niños del Bulevar Ferrocarrilero, se ha dialogado con los padres de familia sobre la importancia de que no abandonen sus estudios, que es lo primordial, debido a su corta edad y que es parte de su desarrollo.

Se les han brindado apoyos a través de los programas sociales como la entrega de despensas, útiles escolares y zapatos, entre otros.

Lo que se busca es garantizar los derechos de los niños y que no abandonen la escuela, que es parte importante para un desarrollo sano.