logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

Se dialoga con padres de los menores y se les ofrecen apoyos

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

RIOVERDE.- En este año han sido retirados los limpiaparabrisas que comúnmente son vistos en los paraderos de semáforos ofreciendo a choferes la limpieza de sus vidrios, a los que se les apoya con productos alimentarios.

Hugo Balderas Dávila, jurídico del Desarrollo Integral de la Familia, informó que se está monitoreando constantemente los paraderos de semáforos, para evitar que niños arriesguen su vida, realizando trabajo como limpiaparabrisas. 

Han sido retirados 3 niños del Bulevar Ferrocarrilero, se ha dialogado con los padres de familia sobre la importancia de que no abandonen sus estudios, que es lo primordial, debido a su corta edad y que es parte de su desarrollo. 

Se les han brindado apoyos a través de los programas sociales como la entrega de despensas, útiles escolares y zapatos, entre otros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que se busca es garantizar los derechos de los niños y que no abandonen la escuela, que es parte importante para un desarrollo sano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Destacan alumnos del TecNM en evento
Destacan alumnos del TecNM en evento

Destacan alumnos del TecNM en evento

SLP

Jesús Vázquez

Logran primeros lugares en el ENECB-CEA 2025

Conductora arrolla a un motociclista
Conductora arrolla a un motociclista

Conductora arrolla a un motociclista

SLP

Redacción

Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas
Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

SLP

Carmen Hernández

Se dialoga con padres de los menores y se les ofrecen apoyos

Animales callejeros, un peligro de salud pública
Animales callejeros, un peligro de salud pública

Animales callejeros, un peligro de salud pública

SLP

Carmen Hernández