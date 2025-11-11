logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Fotogalería

VALOR Y TEMPLE EN EL RUEDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Animales callejeros, un peligro de salud pública

Por Carmen Hernández

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Animales callejeros, un peligro de salud pública

Rayón.- Vecinos de diversos sectores del municipio demandan se lleve a cabo una razzia canina ante el incremento de mascotas en situación de calle que son un peligro de salud pública.  

Familias dieron a conocer que enfrentan el problema de animales que prácticamente viven en la calle, donde algunas personas les acercan croquetas y agua. 

Sin embargo, se han percatado de la presencia de perros agresivos, que cuando alguna persona se les acerca los atacan, sobre todo a niños que son los más indefensos. 

Es por ello que piden que se aplique una razia canina, para abatir este problema de salud, porque no se sabe a ciencia cierta si los peludos cuentan con todo el esquema de vacunación, para estar seguros que no puedan llegar a sufrir la rabia.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo único que se busca es garantizar la salud de la comunidad, porque es difícil saber quién fue el propietario de cada uno de los perros callejeros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Destacan alumnos del TecNM en evento
Destacan alumnos del TecNM en evento

Destacan alumnos del TecNM en evento

SLP

Jesús Vázquez

Logran primeros lugares en el ENECB-CEA 2025

Conductora arrolla a un motociclista
Conductora arrolla a un motociclista

Conductora arrolla a un motociclista

SLP

Redacción

Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas
Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

Retira DIF de Rioverde niños limpiaparabrisas de esquinas

SLP

Carmen Hernández

Se dialoga con padres de los menores y se les ofrecen apoyos

Animales callejeros, un peligro de salud pública
Animales callejeros, un peligro de salud pública

Animales callejeros, un peligro de salud pública

SLP

Carmen Hernández