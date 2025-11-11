Animales callejeros, un peligro de salud pública

Rayón.- Vecinos de diversos sectores del municipio demandan se lleve a cabo una razzia canina ante el incremento de mascotas en situación de calle que son un peligro de salud pública.

Familias dieron a conocer que enfrentan el problema de animales que prácticamente viven en la calle, donde algunas personas les acercan croquetas y agua.

Sin embargo, se han percatado de la presencia de perros agresivos, que cuando alguna persona se les acerca los atacan, sobre todo a niños que son los más indefensos.

Es por ello que piden que se aplique una razia canina, para abatir este problema de salud, porque no se sabe a ciencia cierta si los peludos cuentan con todo el esquema de vacunación, para estar seguros que no puedan llegar a sufrir la rabia.

Lo único que se busca es garantizar la salud de la comunidad, porque es difícil saber quién fue el propietario de cada uno de los perros callejeros.