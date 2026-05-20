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Conforman comités para obras en las comunidades

Por Miguel Barragán

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Conforman comités para obras en las comunidades

CIUDAD VALLES.- Reporta la delegación de la Secretaría de Bienestar 24 asambleas realizadas para la formación de los comités del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los 

Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM).

    De acuerdo con informes de la delegada, Griselda Mezquida Saldaña, del jueves 14 al lunes 18 de mayo, se han conformado los nuevos comités para hacer obras comunitarias bajo el esquema de rendición de cuentas de los pasados grupos de trabajo (2025) y la formación de los de este año.

    En las asambleas han participado 1 mil 450 personas que se han encargado y otras que se encargarán (en este año) de hacer obras para las comunidades.

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