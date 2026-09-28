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Conmemoran aniversario de la Independencia de México

Por Jesús Vázquez

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran aniversario de la Independencia de México
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      Matehuala.- La mañana del sábado se llevó a cabo un acto cívico en el Parque Vicente Guerrero para conmemorar el 205 aniversario de la consumación de la Independencia de México, evento en el cual estuvieron autoridades municipales, educativas, así como alumnos de diferentes instituciones educativas.

      Para iniciar, se llevaron a cabo los honores a la Bandera y se cantó el Himno Nacional Mexicano. Posteriormente se colocó una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo, en memoria de todos los héroes que nos dieron patria y que gracias a ellos el 27 de septiembre de 1821 México se convirtió en un país libre.

      Se hizo una reseña histórica de la Consumación de la Independencia, recordando que el 27 de septiembre de 1821 el Ejército Trigarante entró victorioso a la Ciudad de México, marcando el fin de la Guerra de Independencia de México, una batalla que duró 11 años, y el 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, estableciendo formalmente la separación de España y convirtiéndose México en una nación independiente.

      Se comentó que la Consumación de la Independencia trajo muchos cambios económicos y sociales en el país. De esta manera, dan por terminadas las actividades de celebración del mes patrio en Matehuala.

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