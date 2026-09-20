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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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Conmemoran día nacional de PC

Por Jesús Vázquez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Conmemoran día nacional de PC
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      Matehuala.- Ayer se llevó a cabo el acto protocolario por el Día Nacional de Protección Civil, en memoria de las víctimas de los sismos ocurridos en 1985, 2017 y 2022, así como para destacar la importancia de fomentar la cultura de la prevención.

      El evento se realizó en la Plaza de Armas, contando con la participación de autoridades municipales, cuerpos de auxilio, instituciones educativas y de salud, así como representantes de Protección Civil estatal y local.

      Se presentó la reseña histórica de los sismos que marcaron un parteaguas en la creación y fortalecimiento de este sistema en México, en su mensaje, subrayó que "El 19 de septiembre nos duele, nos marca y nos une, es una fecha que nos recuerda que debemos estar preparados, cuidar a nuestras familias y nunca olvidar que la prevención salva vidas. La memoria es el mejor homenaje que podemos rendir a las víctimas y héroes que entregaron todo en aquellos momentos de emergencia".

      Como parte del protocolo, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos, acompañado por el toque de sirenas, recordando a la ciudadanía la importancia de estar preparados y atentos ante una emergencia.

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      Posteriormente se realizó un recorrido de las unidades de auxilio por las principales calles de Matehuala, mostrando la fuerza de los cuerpos de emergencia y la coordinación entre instituciones.

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