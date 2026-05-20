Conmemoran el Día Internacional del Museo

MATEHUALA.- En el marco del Día Internacional de los Museos 2026, se llevó a cabo la inauguración de la exposición "Gráfica del Desierto" en el Museo de las Culturas de Matehuala, esto dentro de las actividades conmemorativas de esta importante fecha.

Para celebrar este día se realizó la exposición titulada "Gráfica del Desierto", una muestra colectiva de pirograbado elaborada por alumnos del reconocido artista Carlos Hernández Sauceda, donde se pueden observar diversos paisajes de la región Altiplano. Asimismo, se exhorta a la población en general a acudir a esta gran exposición que permanecerá en el Museo de las Culturas

de Matehuala.

Dentro de este evento se realizó una jornada artística con presentaciones de los grupos de danza jazz del Centro Cultural de Matehuala, así como la participación de pianistas, también alumnos del Centro Cultural

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de Matehuala.

Cabe mencionar que además se llevaron a cabo talleres artísticos previos a la inauguración de la exposición. Este tipo de actividades tiene como finalidad promover la cultura en Matehuala y fue organizado por el Museo de las Culturas, donde la idea es que los niños y jóvenes se acerquen al museo y conozcan las diferentes exposiciones artísticas, y de esta manera se interesen en aprender

música, pintura u otras actividades artísticas.