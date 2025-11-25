logo pulso
Continúa campaña y actividades pro UBR

Se tienen muchas necesidades para atender a pacientes

Por Carmen Hernández

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Continúa campaña y actividades pro UBR

RIOVERDE.- Continúan las actividades enfocadas a reunir recursos para la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) la meta son 500 mil pesos para atender las necesidades de la unidad. 

La presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero Alvarado, dio a conocer que se sigue trabajando en pro de la UBR, porque se tienen muchas necesidades para brindar una mejor atención a pacientes.

Las actividades continuarán hasta el mes de febrero, porque el objetivo es ampliar y equipar la Unidad para ofrecer una mejor atención a pacientes que sufren alguna enfermedad. 

Lo que se recaude será destinado para una panadería y la instalación de aires acondicionados para el área de fisioterapia. 

Puntualizó que se atienden 1,300 personas con diversas terapias para que puedan recuperar su salud.

