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Continúa ola de incendios, pese a temporal lluvioso

Por Redacción

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Continúa ola de incendios, pese a temporal lluvioso
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      CIUDAD VALLES.- El sol inclemente de la semana pasada resecó hierba que se convirtió en incendios de monte...en plena temporada de lluvias.

      El director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández lo dijo de manera sucinta: aunque es temporada de lluvias, los periodos y días de sol han sido intensos y resecan la hierba muerta o el monte que ha crecido, así que, a la primera oportunidad, se prende la maleza y se genera un incendio de gran magnitud en diversos sectores del municipio.

      El primer incendio consumió 600 metros lineales, cerca del camino Valles-Chantol y a la altura de Laguna del Mante, una quema de caña devastó alrededor de tres hectáreas de monte, en la parte norte de la ciudad.

      La humedad se disipa, porque las tormentas son intensas, pero la radiación reseca el material que se vuelve inflamable.

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