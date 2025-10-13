Contratarán más policías municipales

Ciudad Fernández.- La corporación policiaca municipal sólo cuenta con 27 elementos se tiene contemplado contratar 5 más en los próximos días para mejorar la seguridad en beneficio de la población.

El presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández, refiere que en cuestiones de seguridad se trabaja de manera coordinada con la Guardia Nacional y Guardia Civil del Estado, sobre todo los fines de semana, cuando se llegan a realizar operativos en diversos sectores del municipio.

Señaló que algunos elementos están acudiendo a la capital potosina a capacitación, que es lo que se requiere para tener una corporación de confianza.

Actualmente la corporación se cuenta con 5 patrullas, con las cuales se realizan dispositivos de seguridad para mantener la paz social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente dijo que el municipio es uno de los más tranquilos y seguros del estado potosino, pero se requiere de más agentes para mejorar la seguridad.