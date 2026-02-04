Cortador de caña muere ahogado en paraje de Tamasopo; presumen caída accidental
El cuerpo fue localizado en una poza del paraje El Guamúchil, cerca de la delegación Damián Carmona
TAMASOPO. Un cortador de caña fue localizado sin vida en un paraje cercano a la delegación Damián Carmona, en el municipio de Tamasopo. Las autoridades determinaron que la causa de muerte fue asfixia por ahogamiento y presumen que cayó de manera accidental a una poza.
El fallecido fue identificado como Francisco Martínez, de 38 años de edad, con domicilio en la comunidad de El Zopope, municipio de Aquismón. De acuerdo con información oficial, había sido contratado para labores de corte de caña en parcelas ubicadas en Tamasopo.
El hombre fue visto por última vez la tarde del sábado, cuando se dirigía hacia la delegación Damián Carmona en compañía de otros trabajadores y de su hermano. Al no regresar, sus compañeros iniciaron la búsqueda en días posteriores.
Fue hasta la tarde de este martes cuando el cuerpo fue localizado flotando en el paraje conocido como El Guamúchil. Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el área y personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Legal.
Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia, por lo que se mantiene como principal línea de investigación una caída accidental en una zona de mayor profundidad.
