Corte de agua en todo el municipio

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CIUDAD VALLES.- Desde este viernes no habrá agua en Ciudad Valles, por la compostura de una tubería de la red principal, pide la Dapas a los ciudadanos que hagan sus reservas para estar prevenidos por si se tardan los trabajos de rehabilitación .

La Dapas interrumpirá el bombeo a las seis de la mañana de este viernes 26 de junio porque hará una reparación definitiva del codo de la tubería de 18 pulgadas que se encuentra en el subsuelo de la colonia Santa Lucía, donde ha habido dos fugas de grandes magnitudes en un lapso de dos años.

Por eso pidieron a los ciudadanos acumular agua en recipientes, dado que habrá desabasto durante todo el viernes, aunque el cálculo es que para la mañana del sábado podría normalizarse el servicio, pero previenen por cualquier contingencia que se pudiera presentar.