Crece actividad económica en Valles: David Medina

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CIUDAD VALLES.- Asegura el alcalde David Medina que las inversiones de construcción y de llegada de cadenas comerciales ha sido de unos tres mil millones de pesos.

El alcalde de este municipio mencionó que la actividad económica ha crecido en la zona, con la construcción de proyectos de gran calado, como por ejemplo las casas que constructoras hacen para el Infonavit y las empresas, pertenecientes a cadenas restauranteras, principalmente o de servicios.

Comentó que en el ramo de la construcción, alrededor de dos mil 200 millones han sido invertidos en Valles, además de 800 millones de pesos en nuevos negocios y sucursales, así como inversiones regionales que se han establecido en la ciudad, aunque no precisó cuántos empleos se han creado, tanto de tipo temporal como de planta.