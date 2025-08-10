Chocan dos vehículos en el bulevar

logo pulso
Estado

Por Redacción

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Dos vehículos se vieron involucrados en un choque sobre el bulevar México-Laredo; no se reportaron heridos.

El viernes poco antes del anochecer, los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de un accidente ocurrido en el bulevar México-Laredo y la avenida Vicente C. Salazar.

Habría tenido la responsabilidad el conductor de un vehículo Chevrolet Sonic gris, el cual circulaba por el carril izquierdo, con dirección de sur a norte.

Pero debido a la falta de precaución chocó contra la parte trasera de un vehículo marca Dodge gris, modelo reciente.

Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos, solo se reportaron daños materiales. 

El afectado solicitó la intervención de su aseguradora y se esperaba que hubiera un acuerdo.

