Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía

Parquímetros cuentan digitalmente el dinero que les ingresa

Por Miguel Barragán

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Aún sin acuerdo entre Iberparking y Alcaldía

CIUDAD VALLES.- La tesorera del Ayuntamiento, Anel Coronado Aguilar manifestó que los parquímetros tienen dispositivos digitales que indican cuánto dinero carga el arbotante, ante la duda sobre el conteo del dinero que hace sin personal del Gobierno, gente de esa empresa.

A pregunta expresa sobre la contabilización de los recursos que se extraen de los aparatos donde se pone la feria que sirve como garantía de estacionamiento, la tesorera refirió que estas mufas tienen sistemas en los que advierte mediante aplicaciones cuando está repleto y cuánto dinero ha ingresado.

Aunque hay confianza en la contabilidad electrónica del aparato, el Municipio envía una persona para hacer la ratificación de ese conteo, junto con la gerencia de Iberparking.

Sobre la condición de manejo de la recaudación de estos aparatos, que suman 60, todavía hay pendientes qué aclarar, cuando ha pasado más de la mitad del año.

