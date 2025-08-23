logo pulso
Estado

Curso de mecánica básica para mujeres

Por Jesús Vázquez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
Curso de mecánica básica para mujeres

MATEHUALA.- La Instancia Municipal de la Mujer conjuntamente con el área de Prevención del Delito de la Policía Municipal preparan un taller de mecánica básica para las mujeres, el cual iniciará el próximo lunes.

Se exhorta a las mujeres interesadas a inscribirse en este curso, las inscripciones están abiertas en las oficinas de Seguridad Pública Municipal en el área de Prevención del Delito, y el taller se llevará a cabo en las instalaciones de Ferema empezando a las diez de la mañana, así cuando las conductoras se les presente un problema en su carro lo puedan resolver.

Como requisito y material para las mujeres se les pide que acudan con ropa cómoda, pueden participar con o sin vehículo, pues la idea es que las mujeres aprendan cómo hacer reparaciones básicas del carro, de esta manera ellas puedan actuar en una emergencia, pues lamentablemente siempre se ha dicho que las mujeres no saben de carros, pero este tipo de talleres son para acabar con ese tipo de dichos.

Hay que reconocer que en Matehuala sí hay mujeres que se dedican a la mecánica tanto de carros como de motos y trabajan en talleres, demostrando que es un trabajo que pueden hacer igual que un hombre, no les importa ensuciarse las manos, pues trabajan para apoyar su economía familiar. 

