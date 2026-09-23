Da el PRI atisbo de aspirantes a la Alcaldía

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CIUDAD VALLES.- Da el PRI un atisbo de los aspirantes a la Alcaldía de Valles, con reunión de fin de semana.

El fin de semana, la presidenta del Revolucionario Institucional en la entidad, Sara Rocha Medina sostuvo una reunión con Edith Pérez Cruz, Miguel Urbina, Alejandra Quintanilla, Martha Ranauro García, Estela González Quintero y Faustino Cedillo, quienes han manifestado el interés de participar en el proceso electoral del año que entra y en la que entregaron papelería a la jerarca priista y al secretario general, Francisco Joel Limas Rivera.

"En Ciudad Valles me reuní con 6 priistas defensores comprometidos, echados para adelante y de trabajo en territorio", escribió Rocha Medina.