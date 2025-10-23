logo pulso
Dan amparo a indígenas contra el INPI

Les querían imponer consejeros balines en 2024

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Dan amparo a indígenas contra el INPI

CIUDAD VALLES.- Mediante un amparo otorgado este día, indígenas de Valles evitaron que les intentaran imponer a consejeros balines el mes de febrero del 2024.

El 2 de febrero del 2024, en una asamblea de autoridades indígenas en el salón de Cabildo de Valles en donde se debían elegir los consejeros nacionales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los asistentes se quejaron de que el mismo Instituto les impuso a dos personas que les “sugerían” para representarlos y que los asambleístas ni conocían.

En marzo del año pasado, acudieron al Juzgado Federal a ampararse contra la resolución de nombramiento impuesto de Marcos Alejo Torres y Angelina Reyes Hernández y 19 meses después, este amparo, el 164/24 fue concedido y, por tal motivo los nombramientos serían inválidos.

Cabe señalar que durante el larguísimo proceso, los que protestaron la decisión se quejaron de que hubiera dilación en ese sentido.

