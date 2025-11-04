logo pulso
Dapas pedirá alza del 15% a tarifa

Presentará propuesta al Congreso, que determinará el aumento

Por Redacción

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- El director de Dapas, Osmín Meraz Echeverría dijo que van a proponer un aumento del 15 por ciento en la tarifa del agua al Congreso del Estado para el 2026.

Este miércoles 5 de noviembre, los organismos operadores de agua potable tienen la fecha fatal para entregar sus propuestas al Legislativo potosino y en esta ocasión, dadas las necesidades de la planta, la Junta de Gobierno de Dapas aprobó proponer un 15 por ciento de aumento, que sería algo así como 18 pesos.

No obstante, esas propuestas las determina el Congreso del Estado muchos días después, para que, en caso de darse, entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Aclaró el directivo del organismo operador del agua que sólo por indexación, es decir, el porcentaje de incremento basado en el Índice Nacional de Precios al Productor, serían alrededor de tres pesos el aumento, cuestión que no tiene que ver con la propuesta de incremento.

