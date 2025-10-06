Demandan una razzia canina

Ciudad Fernández - Habitantes exigen se realice una razzia canina ante el incremento de perros callejeros que incluso son muy agresivos y que son un peligro para la salud pública, pues se desconoce si estarán vacunados y el riesgo de contraer la rabia.

Vecinos de las comunidades Solano, La Noria, Puestecitos refieren que hay muchos canes en situación de calle, el problema es que son muy agresivos y atacan a quien pasa cerca de ellos.

Pese a ello la gente es solidaria y les proporcionan alimento, pero hay la necesidad de llevar a cabo una razzia.

La situación empeora cuando los perros se enfrentan entre ellos, pues son muy agresivos, los canes han atacado a motociclistas, niños y adultos mayores, causándoles algunos daños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cuestión es que cuando alguna persona es agredida, nadie se hace responsable de los gastos médicos que requiera quien haya sido atacado por el can.

Por lo que pidieron la intervención del Sector Salud, para abatir este problema.