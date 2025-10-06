Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

Matehuala.- Brenda Guadalupe ha hecho historia en Matehuala, al convertirse en la primer mujer que debuta a nivel profesional en la Liga MX Femenil de Primera División, pues con tan solo 17 años forma parte del equipo del Necaxa.

La joven de 17 años porta el número 69 con el equipo del Necaxa y ya debutó jugando contra el Querétaro, lo cual es un verdadero orgullo para Matehuala que está demostrando que tanto hombres como mujeres de esta ciudad destacan en el deporte, así como Jordán Silva otro joven que ha destacado en el futbol, hoy es la joven Brenda Coronado quien empieza a triunfar en el futbol femenil mexicano.

Brenda Guadalupe Coronado Arriaga desde muy pequeña ha practicado el futbol, formó parte del equipo femenil Club Olimpic`s y fue entrenada por Jesús Homero Zapata, mejor conocido como el Cherry, un entrenador matehualense que ha entrenado a varias niñas que están destacando en el futbol local, familiares y amigos muy emocionados al ver el debut profesional de la matehualense.