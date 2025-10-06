Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

Matehuala.- Con gran entusiasmo inició el taller de panadería artesanal en el que las y los participantes tendrán la oportunidad de adquirir valiosos aprendizajes en la elaboración de pan tradicional organizado por el DIF para promover el auto empleo.

Durante este curso los participantes aprenderán a preparar delicias como conchas, elotitos, ojos de pancha, cuernos y pan de muerto, preservando así nuestras tradiciones y fomentando nuevas habilidades.

Este taller es organizado por el Sistema Municipal DIF, por parte del instructor Adán Moreno, impulsando actividades que fortalezcan el aprendizaje y brinden herramientas para el desarrollo de la comunidad.

Este tipo de talleres los lleva a cabo el DIF para promover el auto empleo, y combatir el desempleo, de esta manera los ciudadanos interesados aprenden un oficio que les ayudará a sostener a sus familias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, dentro del pan tradicional se encuentra el pan de muerto el cual en esta temporada se vende mucho y las personas podrán hacerlo en sus casas.

El auto empleo es una forma de apoyar a las madres de familia, que muchas quieren tener un horario en el que también tengan tiempo de estar con sus hijos y verlos crecer, y al auto emplearse ellas sabrán el tiempo que le dedican a sus hijos y al trabajo que realicen.