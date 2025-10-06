logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reabre INE citas para nuevas credenciales

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Reabre INE citas para nuevas credenciales

CIUDAD VALLES.- Vuelve a haber citas en el INE para el trámite de nuevas credenciales o la corrección de algunas que tengan mal algún dato del usuario.

Desde la oficina del Registro Federal de Electores se dio a conocer que de nuevo existe la posibilidad de hacer cita para acudir a hacer papeleos para la obtención del documento más importante para la identificación personal.

Las citas se pueden pactar a través del portal www.ine.mx o al teléfono gratuito, 800 433 2000, con horarios, de lunes a viernes, de las ocho de la mañana a las ocho de la noche y, los sábados de ocho de la mañana a tres de la tarde.

Para obtener por primera vez la credencial, renovarla o actualizarla, hay que asistir con acta de nacimiento, documento de identificación no mayor a 10 años y comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de expedición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecen curso-taller de panadería artesanal
Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

SLP

Jesús Vázquez

Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa
Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

SLP

Jesús Vázquez

Demandan una razzia canina
Demandan una razzia canina

Demandan una razzia canina

SLP

Carmen Hernández

Son un riesgo de salud pública, atacan a la población

Reabre INE citas para nuevas credenciales
Reabre INE citas para nuevas credenciales

Reabre INE citas para nuevas credenciales

SLP

Redacción