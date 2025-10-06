Reabre INE citas para nuevas credenciales

CIUDAD VALLES.- Vuelve a haber citas en el INE para el trámite de nuevas credenciales o la corrección de algunas que tengan mal algún dato del usuario.

Desde la oficina del Registro Federal de Electores se dio a conocer que de nuevo existe la posibilidad de hacer cita para acudir a hacer papeleos para la obtención del documento más importante para la identificación personal.

Las citas se pueden pactar a través del portal www.ine.mx o al teléfono gratuito, 800 433 2000, con horarios, de lunes a viernes, de las ocho de la mañana a las ocho de la noche y, los sábados de ocho de la mañana a tres de la tarde.

Para obtener por primera vez la credencial, renovarla o actualizarla, hay que asistir con acta de nacimiento, documento de identificación no mayor a 10 años y comprobante de domicilio que no tenga más de tres meses de expedición.

