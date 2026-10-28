Denuncian el desperdicio de agua de tanque de Dapas

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CIUDAD VALLES.- Ahora se ha derramado el tanque de abastecimiento de la Dapas de la colonia Solidaridad, con miles de litros desperdiciados.

Desde el pasado lunes 26 de octubre, vecinos de la colonia de marras dieron a conocer que, así como sucedió el pasado viernes, con el tanque de abastecimiento de Valle Alto, ahora también se han derramado miles de litros de agua ya tratada y potable en la colonia del norte de la ciudad, para indignación de cientos de personas de ese sector.

La Dapas ha concluido que el material del diafragma, que atrapa el agua en los viejos contenedores ya tiene fallas y que para este domingo quedaría culminado, para no malgastar cantidades de miles de pesos de agua.