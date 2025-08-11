Desigual choque deja dos lesionados

Matehuala.- La noche del sábado se generó un choque entre una motocicleta y bicicleta, en la avenida las Torres y Altamirano, que dejó como saldo dos personas lesionadas además de daños materiales, al lugar acudieron elementos de Policía, Tránsito Municipal y corporaciones de auxilio.

El accidente se generó debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, donde se impactaron una ciclista contra un motociclista, quedando ambos conductores tirados en el pavimento, testigos inmediatamente solicitaron auxilio a corporaciones de emergencia, llegando al lugar además autoridades policiacas.

Al lugar también acudieron corporaciones de emergencia para brindarle los primeros auxilios a los lesionados, quienes atendieron a dos personas de sexo masculino, quienes presentaban lesiones en diferentes partes del cuerpo, y fueron llevados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Los elementos de las corporaciones policiacas iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades del accidente, ya que hay muchos ciclistas que circulan por las calles en sentido contrario.

