Denuncian preferencia a simpatizantes del PVEM con 'Tu Casa, Tu Apoyo'

CIUDAD VALLES.- A hurtadillas, en las instalaciones de la Secretaría de Turismo, comenzaron a recibir documentos para acceder a los terrenos que donará Gobierno del Estado, pero entre los beneficiarios hay puro simpatizante verde.

Ayer al mediodía, una fila de alrededor de 30 mujeres estaban a la espera de llegar con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), sentados en una mesa plegable y dispuestos a recibir papelería para poder adquirir los terrenos del programa 'Tu Casa, Tu Apoyo'.

Sin embargo, en los medios de comunicación y en medios oficiales no se ha hecho ninguna convocatoria pública para que ciudadanos sin afiliación partidista pudieran acceder a uno de los mil terrenos donados por Gobierno del Estado.

Entre jueves y viernes, se supo de denuncias de que estaban repartiendo lotes sólo a personas que suelen trabajar como operadores políticos de líderes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La mañana de este lunes, el alcalde David Medina Salazar se desentendió del tema, aduciendo que ese programa no le toca a él y que no sabía nada sobre las supuestas preferencias.

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Jesús Guadalupe González Vargas dijo que se han entregado hasta el momento 100 lotes, aunque no respondió sobre la falta de convocatoria pública.

Esta tarde, en su mayoría, mujeres estuvieron a la espera de ser atendidas y de enterrar papeles, para hacerse de un terreno y, cuando se le pidió a uno de los que recibían las carpetas si podía decirle a algún superior jerárquico que saliera para entrevistarlo, terminaron por decir que no había quién pudiera atender.