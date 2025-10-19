Denuncian que otro perro fue envenenado en Villas del Sol

logo pulso
Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Denunció mujer del fraccionamiento El Sol el envenenamiento de un can que ella alimentaba y que llegó a morir a su casa.

El domingo 12 de octubre, en la mañana vio llegar a “Tetrix”, un perrito de talla mediana, pinto, que no tenía en sus antecedentes ningún ataque o amague contra transeúntes o motociclistas y que de cualquier manera fue envenenado, según relata la misma afectada. El can buscó el acompañamiento de la mujer que le dio de comer los últimos tres años y, después de unas convulsiones, dejó de moverse.

La afectada refirió que los síntomas son los típicos de un empozoñamiento y aunque ha querido reunir pruebas de video de quién pudo haber sido el maltratador, de cualquier manera dará parte a la dirección de Ecología y a la Fiscalía General del Estado.

