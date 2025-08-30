Desabasto de agua en la zona centro

Matehuala.- Vecinos de la zona centro de la ciudad se quejan por el desabasto de agua que están enfrentando desconocen cuál sea el motivo, ya que hace unos meses ya habían tenido este problema y SAPSAM había hecho unos arreglos en la red de distribución y ya todo funcionaba bien.

Karina Tovar quien vive en la calle Madero, refiere que desde el pasado jueves en su casa hay muy poca presión de agua y se requiere del líquido para varias actividades sobre todo el limpiar la casa. Agregó que es rescatista de perros y actualmente tiene cuatro perros a su cargo en su casa y se requiere limpiarles todos los días y tenerles limpios, pero con la poca presión de agua que está saliendo es imposible, pues hasta una hora tarda en llenarse una cubeta.

Comentó que hace dos meses tuvieron el mismo problema y denunciaron la situación ante Sapsam, pero tardaron una semana en resolver el problema y espera que en esta ocasión sea más rápida la atención que se les dé, ya que la vez pasada no tenían ni una sola gota de agua.

Explicó que ante la falta de agua no le podían limpiar a los perros y terminaron enfermos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí