Desabasto de agua en Matehuala

Matehuala.- El organismo operador del agua SAPSAM, reporta fallas eléctricas en la zona de pozos de Cedral -Vanegas, por lo que está generando el desabasto de agua, pues baja presión en este vital líquido, por lo que exhortan a la población a no desgastar el agua, y usarla de manera racional en lo que se resuelve estos problemas

Se dio a conocer a los usuarios que la zona de pozos de Cedral-Vanegas, se encuentra actualmente sin suministro de energía eléctrica, pero ya se encuentra el personal de Comisión Federal de electricidad en el lugar para atender la situación sin embargo los equipos se encontraron fuera de servicio por mucho tiempo y se logró restablecer a aproximadamente a las tres de la tarde del pasado sábado.

Dado el problema que se dio se estuvieron registrando baja presión y falta de agua en diferentes zonas de Matehuala, se espera que este domingo se logre restablecer al cien por ciento el servicio de aguas potables en la ciudad, pero si se pide a la ciudadanía hacer uso de este vital líquido, pues es importante cuidar el agua, para que todos podamos tener acceso a este servicio, que es tan necesario.

SAPSAM se ha unido a la campaña “Das Agua”, con el propósito de unificar esfuerzos individuales, institucionales, educativos y gubernamentales en torno al cuidado del agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

que busca revalorar este este recurso vital, y de conocer el esfuerzo, social y cultural de los organismos operadores del país.