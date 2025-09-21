Enjambre de abejas ataca una persona y un can
Un ataque de enjambre de abejas se registró en el Ejido del Refugio, donde una persona resultó lesionada y una mascota también sufrió varios piquetes de las abejas y requirió atención médica..
A las 11:38 horas en las oficinas del Cuerpo de Bomberos recibió una llamada de auxilio de vecinos de la Avenida Francisco I. Madero y Venustiano Carranza en el Ejido del Refugio, donde reportaban que un enjambre de abejas estaba en riesgo de dañar a varias personas.
Los hechos se registraron cuando un campesino a bordo de un tractor realizaba trabajos de agricultura y se le arremolinaron las abejas, siendo atacado, también resultó lesionado un can, por lo que requirió recibir atención médica por las lesiones sufridas.
