Aumentan clientes en peluquerías

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RIOVERDE.- Aumenta la demanda de corte de cabello por el regreso a clases de los alumnos, sobre todo los de nivel básico, que deben ir bien alineados y con buena presentación.

Este próximo lunes inicia el ciclo escolar, donde padres de familia de última hora han llevado a los menores a las estéticas, ya que deben los menores lucir con buena presentación al volver a las aulas.

Las especialistas llegan a atender de 15 a 20 menores que acuden diariamente para cortarles el pelo.

Los costos varían desde 60 hasta 150 pesos, hubo un incremento en los servicios que ofrecen de un 10%.

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El regreso a clases es una temporada buena para las estilistas, quienes se han visto obligados a contratar personal que los ayude, al no poder atender la clientela que se presenta a solicitar servicio.