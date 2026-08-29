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Aumentan clientes en peluquerías

Por Carmen Hernández

Agosto 29, 2026 03:00 a.m.
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Aumentan clientes en peluquerías
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      RIOVERDE.- Aumenta la demanda de corte de cabello por el regreso a clases de los alumnos, sobre todo los de nivel básico, que deben ir bien alineados y con buena presentación. 

       Este próximo lunes inicia el ciclo escolar, donde padres de familia de última hora han llevado a los menores a las estéticas, ya que deben los menores lucir con buena presentación al volver a las aulas.  

      Las especialistas llegan a atender de 15 a 20 menores que acuden diariamente para cortarles el pelo. 

      Los costos varían desde 60 hasta 150 pesos, hubo un incremento en los servicios que ofrecen de un 10%. 

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      El regreso a clases es una temporada buena para las estilistas, quienes se han visto obligados a contratar personal que los ayude, al no poder atender la clientela que se presenta a solicitar servicio.

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