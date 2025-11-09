logo pulso
Estado

Desinterés por tramitar la credencial del INE

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
Desinterés por tramitar la credencial del INE

CIUDAD VALLES.- El Instituto Nacional Electoral invita a los ciudadanos a tramitar la credencial, dado que las oficinas se han quedado sin solicitantes en los últimos días. 

La oficina para hacer el papeleo y toma de fotografía del INE, ubicada en calle Zaragoza y bulevar, en la zona centro de Valles, recibe menos de 100 personas al día, en sus horarios de ocho de la mañana a ocho de la noche, cuando en temporada de urgencia (por elecciones), la cifra de peticionarios y atenciones supera los 250 turnos. 

Por eso, el INE, a través de la vocal del Registro Federal de Electores, Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago invita a los ciudadanos a hacer el trámite de la credencial.

