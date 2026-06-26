Destaca Matehuala en Maxibaloncesto 2026

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Matehuala.- El municipio fue sede del Campeonato Estatal de Maxibaloncesto 2026, con la participación de equipos de todo el estado, que demostraron su talento, experiencia y pasión por el baloncesto.

La competencia reunió a destacados representativos en diferentes categorías, dejando importantes resultados para los equipos locales, que una vez más pusieron en alto el nombre de Matehuala. Los equipos de la ciudad lograron obtener primeros lugares, demostrando que Matehuala es una tierra de campeones en este deporte. Actualmente, existen numerosos equipos de baloncesto en la ciudad, conformados por niños, jóvenes y adultos.

Entre lo más sobresaliente destaca el campeonato obtenido por Cronopios de Matehuala en la categoría 49+ varonil, así como el primer lugar conseguido por Gold Matehuala en la categoría femenil 54+. Además, los equipos Tacos El Globo y MAQCOM Matehuala alcanzaron el subcampeonato en sus respectivas categorías, consolidando una destacada actuación de equipos locales.

Este torneo fortaleció la convivencia deportiva y permitió reconocer el esfuerzo de deportistas que continúan promoviendo el baloncesto competitivo a través de los años.

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Además, el evento también contribuyó a impulsar el turismo local, ya que, gracias a la presencia de visitantes de distintas regiones del estado, muchas personas aprovecharon su estancia en Matehuala para recorrer algunos de sus atractivos, conocer parte de sus tradiciones y consumir en restaurantes, fondas, comercios y tiendas locales, generando una importante derrama económica para la ciudad.