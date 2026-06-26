logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Destaca Matehuala en Maxibaloncesto 2026

Equipos locales obtienen varios títulos

Por Jesús Vázquez

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
A
Destaca Matehuala en Maxibaloncesto 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- El municipio fue sede del Campeonato Estatal de Maxibaloncesto 2026, con la participación de equipos de todo el estado, que demostraron su talento, experiencia y pasión por el baloncesto.

      La competencia reunió a destacados representativos en diferentes categorías, dejando importantes resultados para los equipos locales, que una vez más pusieron en alto el nombre de Matehuala. Los equipos de la ciudad lograron obtener primeros lugares, demostrando que Matehuala es una tierra de campeones en este deporte. Actualmente, existen numerosos equipos de baloncesto en la ciudad, conformados por niños, jóvenes y adultos.

      Entre lo más sobresaliente destaca el campeonato obtenido por Cronopios de Matehuala en la categoría 49+ varonil, así como el primer lugar conseguido por Gold Matehuala en la categoría femenil 54+. Además, los equipos Tacos El Globo y MAQCOM Matehuala alcanzaron el subcampeonato en sus respectivas categorías, consolidando una destacada actuación de equipos locales.

      Este torneo fortaleció la convivencia deportiva y permitió reconocer el esfuerzo de deportistas que continúan promoviendo el baloncesto competitivo a través de los años. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, el evento también contribuyó a impulsar el turismo local, ya que, gracias a la presencia de visitantes de distintas regiones del estado, muchas personas aprovecharon su estancia en Matehuala para recorrer algunos de sus atractivos, conocer parte de sus tradiciones y consumir en restaurantes, fondas, comercios y tiendas locales, generando una importante derrama económica para la ciudad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Se pierde tradición de ofrecer flores
      Se pierde tradición de ofrecer flores

      Se pierde tradición de ofrecer flores

      SLP

      Jesús Vázquez

      Lagunillas festejará su aniversario de fundación
      Lagunillas festejará su aniversario de fundación

      Lagunillas festejará su aniversario de fundación

      SLP

      Carmen Hernández

      Habrá varios eventos culturales y una cabalgata

      Promueven alimentación saludable en las escuelas
      Promueven alimentación saludable en las escuelas

      Promueven alimentación saludable en las escuelas

      SLP

      Carmen Hernández

      Valles sufrirá otro recorte presupuestal
      Valles sufrirá otro recorte presupuestal

      Valles sufrirá otro recorte presupuestal

      SLP

      Redacción